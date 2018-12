Roma, Olsen: “Ho fiducia, credo in questa squadra. Possiamo raggiungere il quarto posto”

ROMA OLSEN – Robin Olsen, portiere della Roma, ha parlato al canale ufficiale giallorosso esprimendo il suo parere sull’attuale campionato e sulla lotta Champions.

SULLA ROMA – “Ho fiducia, continueremo a lottare, in ogni allenamento. Ci credo ancora, credo ancora nei miei compagni e credo in questo club. Nello spogliatoio non abbiamo parlato molto dopo la fine della partita( Cagliari-Roma 2-2, ndr). Eravamo tutti arrabbiati. Possiamo ancora raggiungere il quarto posto ma dobbiamo migliorare il nostro livello e iniziare a vincere partite”.