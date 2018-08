SERIE A. Berisha salta il debutto col Napoli

SERIE A BERISHA LAZIO NAPOLI – Niente da fare per Valon Berisha. L’ex centrocampista del Salisburgo non c’è l’ha fatta a recuperare per la prima partita del campionato di Serie A della Lazio contro il Napoli a causa di alcuni problemi fisici. Il giocatore kosovaro, però, rientrerà a disposizione di mister Simone Inzaghi già dalla seconda giornata quando i biancocelesti saranno di scena in trasferta a Torino contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Il tecnico del club di Formello, comunque, può avvalersi per il debutto nella nuova stagione di Serie A di ben tre novità del mercato estivo: Acerbi, Durmisi e Badelj.