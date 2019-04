SERIE A, la 32esima giornata: Alla Samp il derby di Genova. Stasera l’Inter a Frosinone, domani l’Atalanta

SERIE A CALENDARIO E RISULTATI – La Serie A si appresta a vivere un weekend rovente. La 32esima giornata propone sfide affascinanti e decisive per ogni zona della classifica. Mentre la Juventus potrebbe conquistare l’ottavo scudetto con sei turni di anticipo, Milan e Lazio si incontrano in uno scontro diretto per il quarto posto. Nel pomeriggio di domenica, poi, spazio allo spettacolo del derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. Ma andiamo a vedere il calendario completo di giornata e la classifica aggiornata.

SABATO 13 APRILE

ORE 15:00 Spal-Juventus 2-1 (30′ Kean, 49′ Bonifazi, 74′ Floccari)

ORE 18:00 Roma-Udinese 1-0 (67′ Dzeko)

ORE 20:30 Milan-Lazio 1-0 (79′ (R) Kessié)

DOMENICA 14 APRILE

ORE 12:30 Torino-Cagliari 1-1 (52′ Zaza, 75′ Pavoletti)

ORE 15:00 Fiorentina-Bologna 0-0

ORE 15:00 Sampdoria-Genoa 2-0 (3’ Defrel, 53’ (R) Quagliarella)

ORE 15:00 Sassuolo-Parma 0-0

ORE 18:00 Chievo-Napoli

ORE 20:30 Frosinone-Inter

LUNEDI’ 15 APRILE

ORE 20:30 Atalanta-Empoli

