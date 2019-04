SOCIAL, Acerbi: “Da adesso tutte finali, insieme possiamo farcela” (FOTO)

LAZIO SASSUOLO – È tanta la delusione in casa Lazio per i due punti persi contro il Sassuolo, ma è tanta anche la voglia di ripartire. I protagonisti della gara hanno voluto lanciare messaggi di speranza per la Champions su Instagram.

ACERBI – “Abbiamo dato tutto ma non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Adesso sono tutte finali e insieme possiamo farcela. Abbiamo bisogno di voi come sempre e ancora di più!” ha scritto Acerbi su Instagram.