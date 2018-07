SOCIAL. Acerbi: “Primo step passato con successo. Forza Leoni” (FOTO)

ACERBI LAZIO – “Sembra che sia in squadra da molto tempo” ha detto Inzaghi in conferenza stampa, riferendosi al neo-acquisto Francesco Acerbi. Il difensore si è ambientato benissimo alla Lazio, sia in campo che fuori, e i tifosi già lo amano. Terminato il ritiro di Auronzo, Acerbi sui social ha pubblicato una foto con un incitamento per la sua squadra.

ACERBI SU INSTAGRAM – “Primo step passato con successo. Adesso 3 giorni di riposo e poi pronti per la seconda parte di ritiro. Forza Leoni”.