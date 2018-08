SOCIAL. Ancelotti su Twitter: “Domani l’inizio di una stagione entusiasmante” (FOTO)

LAZIO NAPOLI ANCELOTTI – Tutto pronto per l’inizio della Serie A: domani il campionato riapre i battenti. La Lazio affronterà in casa il Napoli di Ancelotti che, su Twitter, suona la carica: “Domani è l’inizio di una stagione entusiasmante e siamo ansiosi di rendere orgogliosi i nostri fan. I miei giocatori, il mio staff ed io vogliamo lavorare sodo per il nostro club. Attendo con impazienza il vostro sostegno!”, ha scritto il mister.

Tomorrow is the start to an exciting season ahead and we are eager to make our fans proud. My players, my staff and I will work hard for our club and look forward to your support. #ForzaNapoliSempre @SerieA pic.twitter.com/4AoPf3O9R1

