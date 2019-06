SOCIAL Bastos: “Concentrato sull’obiettivo” (FOTO)

SOCIAL LAZIO BASTOS – Ci sarà anche un po’ di Lazio nella Coppa d’Africa 2019. La competizione, al via quest’oggi, si svolgerà in Egitto e i padroni di casa apriranno le danze in serata nella sfida contro lo Zimbabwe. Lunedì 24, invece, sarà il turno dell’Angola di Bastos, inserita nel Gruppo E con Mali, Mauritania e Tunisia.

SOCIAL BASTOS – L’Angola sfiderà proprio la Tunisia nella prima partita del suo torneo e il difensore biancoceleste non vede l’ora di iniziare. Bastos ha infatti postato sul proprio account Instagram diverse foto, scrivendo: “Concentrati sul nostro obiettivo”. Muscoli, cuore e voglia di far bene: il numero 15 laziale vuole conquistare la Nazionale per poi ripartire con le giuste motivazioni nella prossima stagione.