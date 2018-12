SOCIAL, il regalo di Acerbi a tutti i tifosi biancocelesti (VIDEO)

LAZIO SOCIAL ACERBI – Francesco Acerbi è arrivato con il difficile compito di sostituire De Vrij e in pochi mesi ha già fatto dimenticare il difensore olandese. L’ex Sassuolo si è imposto subito come leader carismatico, alternando ottime giocate in campo e gesti da vero laziale fuori.

REGALO ACERBI – In occasione delle festività, il difensore numero 33, dopo aver augurato a tutto il mondo Lazio i migliori auguri, ha voluto mettere in palio la maglia che indosserà domani: il vincitore sarà colui che commentando il suo post riceverà più like. Di seguito il video diffuso da Acerbi.