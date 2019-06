SOCIAL IMMOBILE – Ciro Immobile si sta godendo un po’ di meritato riposo in compagnia della moglie Jessica – in dolce attesa – e delle figlie Giorgia e Michela in Sardegna. La stessa località è stata scelta anche da Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito, gli amici e colleghi con cui il bomber laziale si è ritrovato a cena. Il menù? Sushi e… calcio!