SOCIAL. Immobile contro il razzismo: “Sei un grande fratm” (FOTO)

SOCIAL IMMOBILE LAZIO – Tutto il mondo del calcio e non solo si schiera ancora una volta contro il razzismo. Dopo gli ennesimi cori, stavolta ai danni di Koulibaly , scende in campo anche il biancoceleste Ciro Immobile: il bomber di Torre Annunziata, in una instagram story, ha pubblicato una foto con il calciatore del Napoli taggandolo sotto alla didascalia: “Sei un grande fratm, no al razzismo”. Come non essere d’accordo.