SOCIAL, Immobile mette a tacere le chiacchere: “C’è chi dice che siamo spaccati, ma…”

SOCIAL LAZIO CIRO IMMOBILE – Dopo la conferenza tenutasi oggi in cui sono intervenuti Lotito, Tare e Peruzzi, anche Ciro Immobile ha voluto mettere a tacere le chiacchere intorno all’ambiente laziale che vogliono uno spogliatoio spaccato e diviso. Su Instagram, il bomber ha infatti postato una foto di gruppo, accompagnandola da una frase che non lascia spazio dubbi: “C’è chi dice che siamo spaccati, ma io non vedo crepe”.