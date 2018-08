SOCIAL. La Serie A istituisce un fondo per la città di Genova dopo il disastro del Ponte Morandi

SERIE A GENOVA – Sono apparse ieri pomeriggio nella gara Juventus-Lazio che ha inaugurato la seconda giornata di campionato le magliette per ricordare la tragedia del Ponte Morandi. Ma non solo questo. La Serie A ha comunicato tramite il proprio account Instagram la decisione di instituire un fondo di solidarietà destinato alla popolazione bisognosa di Genova.

IL COMUNICATO – “In segno di partecipazione e solidarietà alle vittime del dramma di Genova la Lega Serie A istituirà un fondo destinato ai bisogni della popolazione genovese, in accordo con le autorità cittadine. Per testimoniare la nostra vicinanza e per dedicare i nostri pensieri alle vittime del Ponte Morandi e alle loro famiglie, in tutte le gare della 2ª Giornata di #SerieATIM, calciatori ed Ufficiali di Gara scenderanno in campo con una maglia commemorativa per esprimere che il cuore di tutti è con Genova”. #Genova nel ❤