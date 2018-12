SOCIAL, Leiva: “Chi non lotta si paralizza di fronte a qualsiasi difficoltà”

SOCIAL LUCAS LEIVA – Dopo l’infortunio Lucas Leiva è pronto a tornare in campo. Il brasiliano, in ritiro con il resto della squadra, su Instagram ha pubblicato un messaggio di incitamento dopo il brutto periodo della Lazio.

LEIVA SU INSTAGRAM – “Chi non lotta si paralizza di fronte a qualsiasi difficoltà. Chi ha una forte motivazione non desiste per alcuna ragione” ha scritto il brasiliano.