SOCIAL, Luis Alberto: “Con un sorriso…” (FOTO)

SOCIAL LUIS ALBERTO – Luis Alberto vuole riprendersi la Lazio. In questo avvio di stagione lo spagnolo, complice una pubalgia che lo ha messo ko, è apparso l’opposto di quanto ammirato lo scorso anno. “Ho vissuto un anno molto strano, nelle ultime due o tre partite mi sono sentito molto bene quando ho giocato, sto ritrovando la forma migliore. Mi auguro che, con il passare di questo anno, vada via anche l’infortunio e che possa ritornare di conseguenza a giocare sui livelli passati”, ha detto l’ex Siviglia. Intanto, il biancoceleste si allena per tornare al top: “Con un sorriso tutto va meglio“, scrive su Instagram. Che sia questo il segreto?