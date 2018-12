SOCIAL, Patric cuore d’oro: iniziativa di beneficenza nella sua città natale

PATRIC – Tempo di vacanze per la Lazio, tempo di rientro a casa per Patric. Lo spagnolo è tornato a Mula, sua città natale, dove passerà qualche giorno in famiglia. Proprio a Mula, l’esterno biancoceleste, terrà un evento di beneficenza molto importante, come ha annunciato sui social. Il 4 gennaio alle ore 19:00, presso il campo municipale della città, si terrà una partita tra le le squadre “Gli amici di Patric” e i “Veterani dell’Atletico Muleno”. Al termine della sfida verranno vendute le magliette di Immobile, di Deulofeu del Watford, di Munir del Barcellona e quella di Patric. Il ricavato sarà donato all’associazione “Intedis” che promuove l’integrazione.