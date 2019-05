SOCIAL, Strakosha celebra il Liverpool: “Mai mollare”. E l’ex Leiva… (FOTO)

SOCIAL LAZIO CHAMPIONS – L’impresa compiuta in Champions League dal Liverpool ha lasciato senza parole migliaia di tifosi di calcio in tutto il mondo ma anche gli stessi calciatori. La squadra di Klopp è riuscita a battere il Barcellona per 4 a 0 ad Anfield, dopo aver perso la gara di andata con tre gol di scarto. Una partita che entra di diritto nella storia di questo sport e che consente ai Reds di giocarsi la Finale di Madrid.

SOCIAL LAZIO – I giocatori della Lazio hanno assistito con passione al match. Tra i più appassionati alle vicende del Liverpool ci sono sicuramente Strakosha e Leiva. Il portiere, sulla sua pagina Instagram, ha celebrato la vittoria dei Reds, scrivendo: “Il gioco più bello, mai mollare”. Messaggi di complimenti sono arrivati anche dal centrocampista, ex giocatore e rimasto molto legato all’ambiente. Su Twitter Lucas ha espresso tutta la sua gioia per il traguardo conquistato dai suoi ex compagni ed amici.