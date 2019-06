Spagna, UFFICIALE: Luis Enrique non è più il ct della Nazionale

SPAGNA LUIS ENRIQUE – L’ex allenatore della Roma Luis Enrique non è più l’allenatore della Spagna. Il ct lascia il suo incarico per seri problemi familiari, motivo per cui ha già saltato le ultime 3 partite della selezione iberica. La Federazione, a malincuore, ha scelto di liberarlo per poter rifondare un progetto a lungo termine: al suo posto subentrerà il suo storico vice, Robert Moreno.