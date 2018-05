Tacconi: “de Vrij non deve giocare Lazio-Inter”

LAZIO INTER DE VRIJ TACCONI – de Vrij sì o de Vrij no? Il tempo stringe, domenica si avvicina e Lazio-Inter è alle porte: Simone Inzaghi sembra orientato a schierare l’olandese al centro della propria difesa, ma tanti, nel mondo del calcio, s’interrogano se questa sia davvero la scelta giusta. L’ultimo in ordine di tempo è Stefano Tacconi, ex portiere di Juventus e Genoa: “Non deve giocare in Lazio-Inter, soprattutto per tutelare il giocatore. Il ragazzo sicuramente non è sereno”, ha dichiarato a ‘RMC Sport’.

G. G.