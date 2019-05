Torino, Cairo: “Per ora siamo settimi, dopo la sfida con la Lazio si vedrà”

LAZIO TORINO CAIRO – Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la stagione granata.

TORINO – “Ora siamo settimi, poi vedremo come andrà la partita con la Lazio. Se mantenessimo il settimo posto credo che sia un anno particolare questo, in cui la settima non va in Europa quando era sempre andata in passato. Abbiamo fatto 60 punti che sono quasi sempre bastati per l’Europa League. Il rammarico c’è, però dobbiamo essere contenti della stagione fatta”.