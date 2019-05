Torino-Lazio, i convocati di Inzaghi: tanti giovani aggregati dalla Primavera

TORINO LAZIO CONVOCATI – In mattinata Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista dell’ultimo match stagionale contro il Torino, in programma alle 15. Tanti i giovani aggregati dalla Primavera a cui il mister spera di dare una chance. Di seguito l’elenco completo, che vede l’assenza di Marusic: nonostante sia partito con il resto del gruppo, il montenegrino ha dato forfait.

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, De Angelis, Durmisi, Radu, Romulo, Wallace, Zitelli

Centrocampisti: Badelj, Bianchi, Cataldi, Jordao, Lulic, Mohamed, Parolo

Attaccanti: Capanni, Cerbara, Immobile

Roberto De Angelis vestirà la maglia numero 74.

Alessio Bianchi vestirà la maglia numero 44.

Alessandro Cerbara vestirà la maglia numero 37.