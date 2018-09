TRECCANI, il “sarrismo” diventa un neologismo della lingua italiana (FOTO)

LINGUA ITALIANA SARRI TRECCANI – Rivoluzionario per il mondo del calcio, innovativo per la lingua italiana: Maurizio Sarri, trasferitosi in estate al Chelsea, lascia in eredità un nuovo termine al nostro ricco vocabolario. L’enciclopedia Treccani, infatti, ha deciso di inserire la parola “sarrismo” tra i neologismi della lingua italiana: la redazione ha registrato il lemma in un articolo de ‘La Repubblica’ del 6 settembre.

IL SARRISMO – La filosofia di gioco offensiva e dinamica che ha fatto innamorare i tifosi partenopei nelle ultime tre stagioni entra così nella nostra cultura. Un privilegio non da poco, che rappresenta un autentico primato in Italia e all’estero: come riporta il canale Twitter ufficiale della Treccani, Maurizio Sarri porta così a casa il suo primo trofeo stagionale. Di seguito il tweet originale.

M.B.