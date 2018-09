Udine, i bianconeri in campo per la ripresa: la situazione

QUI UDINE – Manca poco per il match di mercoledì valido per la 6a giornata di Serie A. Alle 19 scenderanno in campo Udinese e Lazio. I friulani dopo la vittoria contro il Chievo, questa mattina sono tornati in campo per la ripresa. Mentre per quelli che hanno giocato c’è stato il solito lavoro di scarico, per i ragazzi che sono rimasti in panchina (Vizeu, Barak, D’Alessandro, Lasagna, Coulibaly, Mallè, Machis, Wague, Ter Avest, Balic, Opoku, Pontisso) si sono allenati. Allenamento in due fasi: la prima, fatta da una serie di accelerazioni mentre nella seconda spazio al pallone. Infine partitella a campo ridotto 6 contro 6 con la variante di un giocatore jolly che si alternava.