UFFICIALE: Euro 2024 si giocherà in Germania

EUROPEI GERMANIA TURCHIA – Gli europei calcistici 2024 si svolgeranno in Germania, adesso è ufficiale. Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, dopo essersi espresso in mattinata rispetto alla probabile introduzione della Var dalla prossima edizione della Champions league, ha dichiarato che la prossima edizione degli europei si svolgerà ufficialmente in Germania. I tedeschi nella votazione decisiva di Nyon escono cosi vincitori contro l’ultima pretendente rimasta, la Turchia.