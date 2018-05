UFFICIALE. Mancini è il nuovo allenatore della nazionale italiana (FOTO)

⚽️ #RobertoMancini è il nuovo #CommissarioTecnico della #Nazionale! 🇮🇹. . La #FIGC comunica di aver concluso un accordo di collaborazione tecnica con Roberto Mancini, che ricoprirà l’incarico di #Ct della Nazionale e sarà presentato domani, martedì 15 maggio, alle ore 12 presso il Centro tecnico federale di #Coverciano. . . #Azzurri #VivoAzzurro

