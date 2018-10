Vieri, nuova vita alla consolle: l’ex attaccante biancoceleste diventa dj

BOBO VIERI DJ – Per Bobo Vieri una nuova vita… da dj. L’ex attaccante della Lazio ha esordito in consolle, suonando allo Storya di Padova. Dopo un passato da grande centravanti ora un presente da dj: “Sono due mesi che prendo lezioni: mettere, togliere, mille bottoni: un bordello. All’inizio andavo a dormire col mal di testa. È stata dura partire da zero ma ora ho imparato un po’ di cose”, ha dichiarato lo stesso Vieri al Corriere del Veneto. “Ma ho sempre fatto quel che mi ha divertito e sempre lo farò. Quando mi riscaldavo prima della partita ascoltavo sempre musica, mondi diversi ma la musica c’è sempre stata per me. Come nel calcio ci vuole concentrazione, passione, allenamento e studio per diventare bravo”, ha concluso.