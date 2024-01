Lutto nel mondo del calcio, è morto Beckenbauer: il saluto della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

BECKENBAUER LUTTO- La notizia sta rimbalzando su tutti i media, di tutto il mondo. Oggi, 8 gennaio 2024, è stata comunicata la notizia della morte di Franz Beckenbauer. La leggenda del calcio tedesco aveva 78 anni. Era malato da tempo. Lutto nel mondo del calcio.

Era chiamato "Il Kaiser". Leggenda del calcio tedesco, Franz Beckenbauer si spegne all'età di 78 anni. Vincitore del mondiale del 1974 e, da allenatore, di quello del 1990, in carriera aveva vinto due Palloni d'Oro.

Football has lost one of its biggest legends



Rest in Peace, Franz Beckenbauer pic.twitter.com/BpHSPOFylY