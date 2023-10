Bonanni: "Sarri scredita tutta la rosa della Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BONANNI INTERVISTA LAZIO- L'ex calciatore Bonanni è intervenuto in un'intervista a TMW Radio. Ha commentato la Serie A e, ovviamente, la Lazio. Ecco le sue parole.

Le parole di Bonanni in un' intervista che parla di Lazio

Bonanni su Sarri e la Lazio

"Quelle di Sarri dichiarazioni pessime. Sembra che parli al bar con gli amici e lancia una bomba. Dice certe cose davanti alle telecamere, per me sei pessimo sotto l'aspetto della comunicazione. Per me i senatori anche non hanno preso bene queste parole. Stai screditando tutta la tua rosa ed è un atteggiamento sbagliato. Poi dentro lo spogliatoio puoi litigare con chiunque, ma fuori sei l'allenatore e non puoi dare questa immagine".

Bonanni sulla squadra che l'ha colpita nella settima della Serie A 2023/24

"Il Milan, vista la sfida con la Lazio. Ha superato un ostacolo difficile, ha giocato bene".