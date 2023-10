Impallomeni: "Sarri? Frasi da non dire. Lotito sarà deluso"

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMPALLOMENI INTERVISTA LAZIO SARRI- Impallomeni ha detto la sua su quanto accaduto in casa Lazio dopo la partita contro il Milan. Maurizio Sarri, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti. Ecco il commento di Impallomeni a TMW Radio in un'intervista.

Le parole di Impallomeni in un' intervista sulla Lazio e Sarri

Impallomeni sulle parole di Sarri

"Se hai un carattere forte te ne infischi delle sue parole e fai capire che non sei una terza scelta. Però non erano parole che forse andrebbero dette. È un alibi? Alzi lo scudo per via dei pochi punti? Non è carino e giusto. Apprezzo la sincerità ed è un discorso condivisibile, ma la schiettezza devi stare attento a esprimerla, soprattutto dopo il mercato che ti ha fatto il presidente. È un tradimento che Lotito non digerisce, perché tra lui e Tare ha scelto lui. Credo che conoscendo Lotito sarà molto deluso".

Impallomeni su Milan - Lazio

"Nel secondo tempo è emersa la differenza di valori, di ritmo, di giocatori, è stato un Milan straordinario. Il primo tempo ho visto una buona Lazio, deve ancora velocizzare l'inserimento dei nuovi, c'è l'appannamento di Immobile, Felipe Anderson a corrente alternata, dietro si balla. Ma ha battuto Torino e Napoli e sono due indicatori importanti. Le dichiarazioni di Sarri di sicuro non aiutano, ma credo che stavolta anche con un piano B non avrebbe retto a questo Milan".