Calciomercato Lazio, occhi su Bradaric della Salernitana

BRADARIC LAZIO SALERNITANA CALCIOMERCATO- La notizia è riportata dall'account X di Nicolò Schira. Domagoj Bradaric potrebbe lasciare la squadra di Filippo Inzaghi nel prossimo calciomercato di gennaio 2024. Su di lui, infatti, ci sarebbero Torino e Real Sociedad ma, soprattutto, la Lazio.

Per strappare alla Salernitana l'esterno dovrebbero servire circa 9 milioni di Euro.

#RealSociedad, #Torino and #Lazio monitoring the croatian left fullback Domagoj #Bradaric. #Salernitana ask €8-9M to sell him. #transfers