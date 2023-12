Lazio-Frosinone, l'aquila Olympia in tribuna Tevere!

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FROSINONE AQUILA OLYMPIA- Il simbolo della Lazio a disposizione dei tifosi della Tribuna Tevere, di cui moltissimi giovani o giovanissimi. L'aquila Olympia, nel prepartita di Lazio Frosinone, si farà ammirare dal popolo biancoceleste!

"In occasione della gara di campionato Lazio Frosinone, il nostro simbolo, l’aquila Olympia, accompagnata dal falconiere Juan Bernabè, sarà a disposizione di tutti i giovanissimi tifosi biancocelesti per farsi ammirare da vicino e per una foto ricordo. L'appuntamento è in programma nella zona antistante la Tribuna Tevere, a partire dalle ore 18:30 e fino alle ore 20.00".

Il comunicato della Lazio