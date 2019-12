Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI LAZIO – Saranno 300 i tifosi bianc’azzurri che partiranno da Roma alla volta di Cagliari. Lo stadio come prevedibile sarà tutto colorato di rossoblù, e i supporters della Lazio dovranno impegnarsi davvero tanto per far sentire il loro calore ai calciatori. Da 5 gare giocate a Cagliari, come riporta il Corriere dello Sport, le aquile escono imbattute: 3 vittorie e 2 pareggi.

I precedenti

Tanti gli scontri del passato tra Lazio e Cagliari. L’ultimo in terra sarda è datato 11 marzo 2018 e il match terminò 2 a 2 con uno spettacolare gol di tacco di Immobile. Un’altra partita leggendaria fra rossoblù e biancocelesti fu quella del 1973, decisa da una rete di Chinaglia che consentì alla Lazio di vincere il tricolore quell’anno. Ma ancora, Cagliari vuol dire anche l’esordio di Maurito Zarate che, dopo essere entrato in campo, ribaltò con una doppietta l’esito di quel match finito 4 a 1 per le aquile.