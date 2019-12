Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE – Altro giro altra corsa. La Lazio di Simone Inzaghi domani sera affronterà il Cagliari per continuare a macinare risultati in campionato. L’eliminazione dall’Europa League era stata già messa in preventivo dopo il brutto avvio nel torneo, quindi non ha abbattuto l’umore della squadra. Il tecnico piacentino si affiderà a Immobile per piegare le resistenze dei sardi, e il bomber campano non vede l’ora di scendere in campo per riscattarsi dal rigore fallito contro la Juventus.

La prodezza dello scorso anno

Nell’ultimo match tra Cagliari e Lazio in Sardegna, Immobile ha bucato la porta dei sardi con un gol di tacco da antologia. Se gli si chiede quale sia la sua rete preferita fra tutte in maglia biancoceleste, lui risponde: “Tacco contro i rossoblù”.

I record

Le prestazioni di Immobile, quest’anno, sono andate oltre le più rosee aspettative. L’attaccante della Lazio guida la classifica cannonieri della Serie A, e continua a bruciare record su record. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il centravanti partenopeo è a quota 105 gol e ha raggiunto Rocchi, ma la sua voglia di migliorarsi giorno dopo giorno lascia intuire a società e tifosi che la sua carriera voglia chiuderla proprio a Roma, sponda Lazio.