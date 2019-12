Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI LAZIO – Archiviata l’eliminazione in Europa League, la Lazio è chiamata a riprendere il suo cammino in campionato dopo la sontuosa vittoria contro la Juventus. Inzaghi è intenzionato a mettere in cassaforte l’ottava vittoria consecutiva in Serie A, ma per farlo dovrà battere il Cagliari diretta avversaria per la zona Champions. Contro i sardi scenderà in campo la formazione tipo, la stessa che ha schiantato i bianconeri sabato scorso all’Olimpico di Roma.

Partita delicata

Come riporta il Corriere dello Sport, il coefficiente di difficoltà è molto alto. La Lazio attualmente occupa la terza posizione a 4 lunghezze sul Cagliari. A tutti gli effetti la partita di domani è uno scontro diretto per la zona Champions. I biancocelesti tenteranno di allungare ulteriormente sui rossoblù e l’unico modo per farlo è vincere. Il match della Sardegna Arena, per Inzaghi e i suoi uomini rappresenta un’importantissima prova di maturità.

Pioli e Rossi

Tante vittorie di fila solo Pioli e Rossi erano riusciti a ottenerle. Rossi ne vinse 7 nella primavera del 2007 e la volata gli valse la qualificazione ai preliminari di Champions che superò contro la Dinamo Bucarest. Per Pioli, invece, le cose andarono diversamente. Infatti nel turno preliminare per accedere ai gironi, venne sconfitto dal Bayer Leverkusen. Le 7 vittorie di fila sotto la sua gestione della Lazio gli valsero anche il secondo posto, poi perso contro la Roma di Garcia.