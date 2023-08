QUI FORMELLO, dopo lo scarico la Lazio si ritrova mercoledì

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- Seduta di scarico mattutina a Formello per chi non ha giocato a Lecce. La Lazio al completo, come riportato anche dal Corriere dello Sport, si ritroverà mercoledì 23 agosto 2023 per iniziare a preparare la gara contro il Genoa. Ore che Maurizio Sarri ha voluto concedere alla squadra, sperando di recuperare le energie mentali e fisiche che nella trasferta in Salento sono apparse deficitarie.

Unici assenti dovrebbero essere i possibili partenti (e acciaccati) Marcos Antonio e Akpa Akpro.