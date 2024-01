Calciomercato Lazio, Basic in partenza? Il Friburgo avanza

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO BASIC - Il calciomercato di riparazione è aperto e la Lazio pensa a come puntellare la rosa. Come riporta il Corriere dello sport, Basic potrebbe partire destinazione Friburgo.

Colloquio a Formello per Basic

Il mercato invernale ha già aperto ed anche se la Lazio si muove difficilmente, ci sono dei nomi che potrebbero uscire. Soprattutto su di Toma Basic, che da tempo non rientra più nei piani di Sarri. Il Friburgo sarebbe interessato al ragazzo per prenderlo in prestito, ma c’è anche la concorrenza di Verona e Salernitana. Ieri a Formello c’è stato anche un incontro tra l’agente del croato e il direttore sportivo Fabiani. La società vorrebbe venderlo definitivamente o in prestito con obbligo di riscatto.