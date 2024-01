Asso di coppa: Tozzi è ancora il capocannoniere del derby

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO ROMA TOZZI - Due partite per entrare nella storia. Non è il titolo di un film, ma la storia che ha come protagonista Humberto Tozzi Barbosa. Di mestiere faceva l'attaccante. Funambolico e letale sotto porta, impiegò due sole partite per entrare dalla porta principale di Lazio - Roma e divenire il capocannoniere nei derby di Coppa Italia.

Lazio - Roma, storie di derby: il bomber Humberto Tozzi

Origini romane, ma sangue verdeoro nelle vene. Humberto Tozzi arrivò a Roma nell'estate del 1956. Lo mandava il Palmeiras e la Lazio lo tesserò come oriundo. In biancoceleste militò quattro stagioni e vinse una Coppa Italia. Fu capocannoniere della competizione. Ma soprattutto segnò tre gol in due derby. Bottino che, ancora oggi, gli vale il titolo di primo bomber nelle stracittadine giocate nella seconda competizione nazionale.

Tozzi implacabile contro la Roma

Tozzi vestì i panni del primo mattatore notturno. Il 21 giugno 1959, per la prima volta nella storia, il derby tra Lazio e Roma si giocò di sera. "Cinque gol, tre paletti, tanti tiri, da una parte e dall’altra, con eccedenza da parte laziale", scriveva Il Messaggero, deliziarono gli spettatori dell'Olimpico. Ma la ciliegina sulla torta la mise l'attaccante brasiliano. Segnò due gol, uno per tempo. E si crogiolò tra le ovazioni dei tifosi. I biancocelesti vinsero per 3-2. E l'ex Palmeiras replicò al ritorno. Il 12 luglio 1958 si giocò la sesta, e ultima, partita del girone. Allora la Coppa Italia prevedeva un turno aggiuntivo. Che la Lazio superò pareggiando la sfida finale con la Roma. Ad aprirla, manco a dirlo, fu Tozzi. Il racconto è del Corriere dello Sport: "Al 21' la Lazio raccoglie il frutto della sua superiorità con un gol di semplice e classica fattura: lancio di Pozzan che consente a Tozzi di prodursi in una magnifica galoppata conclusa al momento giusto e di forza con un tiro imprendibile".

Immobile a quota due: ma difficilmente potrà superare il record

La stagione che racconta della prima vittoria in Coppa Italia della Lazio è anche quella che ha consacrato Humberto Tozzi come re del derby infrasettimanale. In 66 anni nessuno è riuscito a superarle. L'hanno avvicinato Guerino Gottardi, con la doppia rete del 1998, e Sergej Milinkovic-Savic. Come loro, fermo a quota due, c'è anche Ciro Immobile. L'unico che potrebbe superarlo. Anche se difficilmente ci riuscirà. Il capitano biancoceleste, infatti, è ancora alle prese con un infortunio e quasi sicuramente non sarà della partita.