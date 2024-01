Calciomercato, Krunic offerto alla Lazio: il suo valore

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KRUNIC - La Lazio in questo momento pensa solo al debry di Coppa Italia, ma il calciomercato è aperto e non si ferma. Krunic del Milan offerto ai biancocelesti

Calciomercato Lazio, Krunic offerto a Lotito

La Lazio ci pensa

La Lazio dovrà affrontare dei mesi molto intensi, impegnata in ogni competizione possibile. Oggi è il giorno del derby di Coppa Italia, ma il calciomercato non si ferma davanti a niente. Come riporta Il Messaggero infatti, sarebbe spuntato il nome di Rade Krunic del Milan per il centrocampo.E' in uscita ed è stato proposto a Lotito a ben 5 milioni di euro. Altrimenti sbuca anche il nome di Natan Girma della Reggiana, 22 anni.