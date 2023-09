Lazio Women, Mancuso: "Entusiasta di far parte di un grande club"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN MANCUSO INTERVISTA - Uno dei nuovi innesti della Lazio Women, Giulia Mancuso, ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti.

Lazio Women, le parole di Giulia Mancuso

"Sono stati mesi importanti per me, ho fatto una buona stagione a Cesena quando ho ricevuto la chiamata della Lazio sono stata entusiasta di entrare a far parte di un grande club. Penso di essere nel momento giusto della mia vita per fare questa esperienza. La difesa è un reparto dove il mister lavora molto, essendo una squadra che punta a vincere ogni reparto deve essere al top. Avversarie temibili? Il Parma che è sceso dalla Serie A e la Ternana che ha fatto un'ottima squadra. Roma è ancor più di Torino bellissima, mi trovo molto bene. Adriana Gomes vive con me e spesso andiamo in giro per la città. Obiettivo? Aiutare la squadra, fare tante presenze e cercare di salire sempre di livello".