Valeri alla Lazio è il futuro: ma c'è una condizione

Tempo di lettura: < 1 minuto

VALERI LAZIO - Oggi finirà la sessione estiva del calciomercato 2023. Ma, mentre lavora agli ultimi affari, la Lazio pensa già al futuro. Nello specifico al prossimo giugno, quando Emanuele Valeri potrebbe arrivare a parametro zero dopo l'ultimo anno con la Cremonese.

Calciomercato Lazio: le ultime su Valeri

Emanuele Valeri non arriverà in questa sessione di calciomercato. A riportarlo è il Corriere dello Sport. La batteria di difensori laterali è già completa con Hysaj, Lazzari, Marusic e Luca Pellegrini. Dunque, sarà un'opzione per il futuro. Un low cost da provare a prendere a giugno prossimo, dopo l'ultimo anno con la Cremonese. E' proprio il suo rapporto di lavoro con il club lombardo, però, che potrebbe cambiare le carte in tavola. I biancocelesti, infatti, coglierebbero l'occasione di un parametro zero. Ma Valeri, stando a quanto trapela nelle ultime ore, starebbe pensando anche al rinnovo con il club di Cremona. Una condizione che potrebbe cambiare le idee a riguardo della Lazio.

