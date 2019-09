CAPELLO LAZIO – Nelle prime due giornate di campionato, la Lazio ha conquistato una vittoria ed un pareggio rispettivamente contro Sampdoria e Roma. Fabio Capello ha commentato così questo inizio di stagione ai microfoni di Radio Deejay.

Inizio campionato

“Fossi negli allenatori mi preoccuperei per le troppe reti subite in queste prime sfide. Soprattutto per le squadre che dovranno giocare in Champions League. Delle prime due giornate mi è piaciuto il primo tempo della Juventus contro il Napoli, ma la difesa di Ancelotti, che avevo messo fra le prime tre d’Europa, mi ha sorpreso in negativo. Delle altre ho apprezzato la Lazio: mi è piaciuta, ha giocato bene sia contro la Sampdoria che contro la Roma”.