AMICHEVOLE LAZIO – Un weekend senza Serie A ma non per questo privo di impegni per la Lazio. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, hanno chiuso la settimana di allenamenti con un test contro la Primavera di mister Leonardo Menichini. Il match è durato circa 70’ minuti. La prima squadra si è imposta sulle giovani aquile per 7-0. Decisive ai fini del risultato la tripletta di Adekanye, la doppietta di Caicedo, la rete di Parolo e l’autogol di Pica.

I marcatori del match

70’ – Adekanye (Lazio): Palo interno di Luis Alberto, Adekanye è bravo a firmare il 7-0 con un tap-in vincente.

62’ – Adekanye (Lazio): Adekanye dopo aver creato diverse occasioni, sigla finalmente la doppietta personale

55’ – Autogol Pica (Lazio): Adekanye crossa in mezzo, interviene Pica che manda il pallone nella propria rete

40’ – Parolo (Lazio): A segno anche Marco Parolo dopo una bella azione biancoceleste.

37’ – Caicedo (Lazio): L’attaccante biancoceleste firma il tris per la prima squadra.

23’ – Adekanye (Lazio): Adekanye raddoppia facilmente davanti la porta della primavera

13’ – Caicedo (Lazio): Caicedo porta in vantaggio la prima squadra con una bella rete di tacco.