SERIE A IMMOBILE – Nelle prime due partite di campionato la Lazio ha vinto contro la Sampdoria, e pareggiato nel derby contro la Roma. Ciro Immobile ha segnato una doppietta contro i blucerchiati. L’attaccante campano è sicuramente tra i migliori attaccanti di Serie A.

Immobile terzo attaccante più veloce in Serie A

Immobile oltre ad aver messo a segno due reti in questo inizio di campionato, è entrato in un’altra classifica speciale di Serie A. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il bomber campano è il terzo attaccante più veloce del campionato italiano. L’ex Torino ha raggiunto un picco di 32,40 km/h. Meglio del numero 17 biancoceleste hanno fatto meglio soltanto Dzeko (33,04) e Ronaldo (33,46).