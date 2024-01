Lazio, Castellanos infortunato? La valutazione sul giocatore...

Tempo di lettura: < 1 minuto

CASTELLANOS LAZIO LECCE SERIE A - La Lazio rischia di perdere per infortunio Valentin Castellanos. Il giocatore avrebbe un problema muscolare all'adduttore, sentitosi tirare ad inizio Lazio - Roma. Nonostante il dolore, l'argentino ha continuato a giocare ma potrebbe saltare la 20^ giornata di Serie A contro il Lecce.

Le condizioni degli indisponibili

Nelle prossime 24-48 ore si saprà se Castellanos sarà tra i convocati di Sarri. Il tecnico biancoceleste spera di averlo a disposizione per Lazio - Lecce altrimenti dovrà affidarsi al falso nueve, con Felipe Anderson come probabile candidato. Il capitano Ciro Immobile punta a tornare trai convocati del match ma farlo scendere in campo dal primo minuto potrebbe essere azzardato. Sarà da valutare più avanti Provedel ma le condizioni degli altri giocatori non sono preoccupanti. Domani la squadra non si allenerà.