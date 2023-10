Celtic - Lazio, l'intervista doppia Kamada - Maeda

Tempo di lettura: < 1 minuto

CELTIC LAZIO KAMADA MAEDA INTERVISTA - La sfida di Champions League tra Celtic e Lazio ha visto scontrarsi due grandi amici e compagni di nazionale, il biancoceleste Daichi Kamada e Daizen Maeda, in forza alla squadra scozzese. I due calciatori giapponesi hanno rilasciato un'intervista doppia per UCL Magazine Show, in cui hanno parlato del loro rapporto e della gara di pochi giorni fa.

LEGGI ANCHE ---> QUI FORMELLO, Immobile si allena in gruppo

Il rapporto tra i due

Kamada: "La prima volta che ci siamo conosciuti è stato in Nazionale. Lui era seduto da solo e sembrava un po’ nervoso, mi dispiaceva e quindi ho iniziato a parlarci".

Maeda: "Non saremmo diventati amici se non fosse stato per quell’incontro, per me lui è come un fratello".



L'esordio in Champions con l'Eintracht di Kamada

Maeda: "Hai giocato in Champions con l’Eintracht nella passata stagione, che sensazioni hai avuto?

Kamada: "Per me è stata la prima volta, non ero sicuro di quanto lontano potessimo arrivare ma il nostro obiettivo era quello di passare il girone e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, complesso è stato un buon risultato".



La sfida tra Celtic e Lazio

Maeda: "Ho considerato Daichi come un mio avversario, ho detto ai miei compagni che è lui il segreto del successo della Lazio".

Kamada: "Nella gara volevo a tutti i costi avere la meglio su un altro giocatore giapponese"