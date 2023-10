Italia, i convocati di Spalletti: fuori diversi biancocelesti

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA CONVOCATI SPALLETTI - Dopo l'ottavo turno di campionato, la Serie A si fermerà per due settimane per la sosta nazionali, durante la quale l'Italia se la vedrà contro Malta e Inghilterra. Il ct azzurro Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per le due partite, ma dopo aver chiamato ben cinque laziali per gli scorsi impegni, questa volta saranno solo Provedel e Zaccagni a recarsi a Coverciano. Esclusi dal tecnico toscano Romagnoli, Casale, Rovella e Immobile.

Italia, i convocati di Spalletti