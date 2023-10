QUI FORMELLO, Immobile si allena in gruppo

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO 6 OTTOBRE 2023 - Nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 ottobre, la Lazio è tornata in campo a Formello per preparare la sfida contro l'Atalanta, in programma domenica alle 15:00.

La notizia di giornata è la scongiurata lesione al flessore per Ciro Immobile, uscito anticipatamente dal campo nella gara contro il Celtic. Sarri ha quindi potuto tirare un sospiro di sollievo, con il capitano biancoceleste che ha svolto in gruppo riscaldamento e lavoro atletico. Quasi sicuramente però, il tecnico contro l'Atalanta schiererà Castellanos, per non rischiare il proprio numero 17 non in ottima forma.