Atletico Madrid - Lazio, tutte le info utili per i tifosi in trasferta

Tempo di lettura: 3 minuti

ATLETICO MADRID LAZIO INFORMAZIONI TIFOSI - Mercoledì 13 dicembre andrà in scena Atletico Madrid - Lazio, gara decisiva per assegnare la prima posizione del Gruppo E di Champions League. Il club biancoceleste ha comunicato sul proprio sito tutte le informazioni utili ai tifosi capitolini che saranno presenti al Civitas Metropolitano.

Atletico Madrid - Lazio, il comunicato del club biancoceleste per i tifosi in trasferta.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

• Calcio d’inizio ore 21.00 (ora locale)

• I tornelli apriranno alle ore 18.15

• I posti del settore ospiti sono assegnati all’estremità nord dello Stadio

• I tifosi dovranno sempre essere in possesso del documento di identità con fotografia

• Vogliate prendere nota che ci saranno tre punti di controllo biglietti dove avverranno le perquisizioni fisiche

• Non saranno organizzate proiezioni live della partita nelle aree di ritrovo dei tifosi. Pertanto i tifosi privi di biglietto sono invitati a non viaggiare per la partita in quanto l’incontro è sold out.

MEETING POINT DEI TIFOSI

- PLAZA DE CEFIRO

Si consiglia di arrivare al meeting point al massimo entro le 17:30, poiché la polizia scorterà il corteo che partirà per lo stadio alle 18:00 circa.

- La stazione più vicina allo stadio per i tifosi della SS Lazio è "CANILLEJAS" sulla linea 5 della metropolitana (linea verde). È vicinissima a Piazza CEFIRO.

• Gli orari metro sono 06:00-01:30 ed è l’opzione di viaggio raccomandata anche per il ritorno post-partita.

• Non vi saranno possibilità di parcheggio pubblico disponibili presso o vicino lo stadio per machine o Pullman.

ALLO STADIO

• I tornelli apriranno alle 18:15 CET.

• Vogliate arrivare in anticipo allo stadio per avere tempo sufficiente per i necessari controlli di sicurezza e ispezione borse.

• Piccoli zaini fino ad una misura massima di 10x20x25 saranno ammessi all’interno dello stadio. Tenete presente che sarà disponibile un servizio base per la consegna dei bagagli presso lo stadio.

• L’accesso allo Stadio sarà dai cancelli 23 a 24 per salire I gradini per i livelli superiori della Tribuna Nord

• I posti della Lazio sono posizionati nella Tribuna Nord superiore blocchi 313-319 e 413-419. C’è una rete per evitare il lancio di oggetti davanti il settore ospiti.

• Sono consentiti Bandiere/Striscioni di misura 3m x 2m. Solo le bandiere fuori misura devono essere approvate dal Dipartimento Sicurezza dell’Atletico. Gentilmente inviate le vostre richieste al massimo 48 ore prima a seguridad@atleticodemadrid.com

• Lo stadio accetta sia pagamenti con carta che cash.

• Alcool non sarà servitor allo stadio.

DIVIETI

È vietato portare allo stadio oggetti che possono essere lanciati o sparati sul campo o sulle tribune o che potrebbero altrimenti disturbare o mettere in pericolo la tranquillità, l’ordine e la sicurezza nello stadio. Vedete sotto un’ampia lista di oggetti proibiti.

• E’ espressamente vietato introdurre, portare o utilizzare qualsiasi tipo di arma come armi da fuoco, coltelli, bottiglie di vetro, pietre, ombrelli con punta di metallo o qualsiasi oggetto che potrebbe produrre gli stessi effetti.

• E’ espressamente vietato portare oggetti di grandi dimensioni come passeggini, bagagli o qualsiasi tipo di oggetto che possano ostacolare l'accesso o le vie di fuga.

• E’ espressamente vietato introdurre o trasportare oggetti di peso superiore a 500 grammi che potrebbero essere utilizzati come proiettili come alimenti rigidi, bevande in bottiglia o i loro contenitori e pacchetti.

• E’ espressamente vietato introdurre o essere in possesso di razzi, petardi, esplosivi o qualsiasi tipo di attrezzatura pirotecnica infiammabile o corrosiva.

• E’ espressamente vietato introdurre o vendere qualsiasi tipo di bevanda alcolica, stupefacente, allucinogena e stimolante o trovarsi sotto l'influenza di bevande alcoliche, stupefacenti, farmaci stimolanti o sostanze psicotrope.

• È espressamente vietato introdurre, esporre o esibire striscioni, bandiere, simboli o altre insegne che incitino alla violenza o al terrorismo.

• È espressamente vietato introdurre o utilizzare qualsiasi tipo di elemento che possa disturbare il gioco, come palline, fischietti, tamburi o megafoni.

• È vietato mascherarsi o mimetizzarsi, in particolare il volto, in qualsiasi modo che impedisca il riconoscimento da parte delle autorità.

• È espressamente vietato introdurre animali, ad eccezione dei cani guida/assistenza.

• È espressamente vietato l'accesso allo stadio essendo sanzionati con il divieto di accesso ad ogni arena sportiva finché la sanzione resta in vigore.

• Per motivi di sicurezza, lo stadio non sarà accessibile una volta iniziato il secondo tempo della partita. È severamente vietato rientrare nello stadio.

• È vietato fumare.

ARTICOLI PROIBITI

Potreste essere allontanati dallo stadio se:

• Si partecipi a litigi, risse, lotte o disordini pubblici.

• Si sparino o lancino razzi, petardi, esplosivi o qualsiasi tipo di attrezzatura pirotecnica infiammabile o corrosiva.

• Si sia sotto l'effetto di bevande alcoliche, narcotici, farmaci stimolanti o sostanze psicotrope.

• Si realizzino, espongano o producano striscioni, bandiere, simboli o altre insegne che incitino alla violenza o al terrorismo.

• Si eseguano canzoni o si mostrino espressioni, suoni o atteggiamenti che incitano alla violenza o al terrorismo.

• Si utilizzino o attivino dispositivi elettrici o elettronici, come puntatori laser o simili, per infastidire giocatori, tifosi o altri partecipanti.

• Se si rimane in piedi o si occupa il canale, le vie di accesso o di fuga, ogni tifoso deve occupare il posto corrispondente.

• Si esegua la ritrasmissione in tempo reale di immagini o informazioni per case o siti di scommesse.

• Si entri nel terreno di gioco.