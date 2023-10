Caso scommesse, Corona svela gli altri due nomi

Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONA SCOMMESSE FAGIOLI - Lo tsunami scatenato dall'indagine aperta su Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, non sembra perdere d'intensità. Sul caso scommesse è intervenuto Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi ha dichiarato di essere a conoscenza del nome di un altro calciatore che "non solo scommetteva, ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina". Ecco chi sono.

Caso scommesse: Corona pronto a svelare un altro nome dopo Fagioli

Gli altri due calciatori accusati di scommesse

Fabrizio Corona non si ferma, e come preannunciato, ha svelato anche i nomi degli altri due calciatori coinvolti nel caso scommesse. Si tratterebbe dell'ex Milan Sandro Tonali e dell'ex Roma Nicolò Zaniolo. Ecco le sue parole riportate da Dillinger News.: "Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima. Come ho detto queste informazioni mi arrivano da una persona ben introdotta nel mondo del calcio e fanno parte di un dossier che è stato raccolto nel tempo".

"Fagioli non è l’unico che fa questo nel campionato italiano, soprattutto di giocatori che ora sono in attività. Io, nell’arco delle prossime settimane, a partire da domani, attraverso il mio sito Dillinger News, comunicherò il secondo calciatore coinvolto, che è molto più famoso di Fagioli e in questo momento gioca all’estero. Non solo scommetteva, ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina".

