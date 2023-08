Girona Lazio, dove vedere il match in Tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIRONA LAZIO DOVE VEDERE - La Lazio si prepara a scendere in campo contro il Girona per l'ultimo test amichevole prima dell'inizio della Serie A. La partita, in programma per domenica 6 agosto alle 20:00, si disputerà allo stadio Montilivi. Andiamo a scopire dove sarà possibile seguire il match dei biancocelesti.

Girona - Lazio, dove vedere l'amichevole

Come per l'amichevole contro l'Aston Villa, la gara tra Girona e Lazio sarà disponibile in pay per view sul sito ufficiale della Lazio, al costo di 5 euro.