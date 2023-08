Girona - Lazio, le formazioni ufficiali: si rivede Luis Alberto

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIRONA LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI - Manca ormai poco al secondo test estivo internazionale della Lazio, impegnata allo stadio Municipal de Montilivi contro il Girona. Fischio d'inizio del Trofeo Costa Brava previsto per le ore 20:00. Gli avversari dei biancocelesti (ex squadra di Castellanos) scenderanno in campo con un 4-4-2, proprio come l'Aston Villa affrontato pochi giorni fa. I ragazzi di Maurizio Sarri si schierano col canonico 4-3-3. Confermati nove undicesimi rispetto all'ultima uscita in terra britannica. Oltre al rientro di Luis Alberto, che prende il posto di Vecino, spazio a Patric per Casale. Ecco di seguito le formazioni ufficiali.

Formazioni ufficiali Girona - Lazio, le scelte di Sarri e Michel

GIRONA (4-4-2): Gazzaniga; Miguel Gutierrez, Blind, David Lopez, Arnau Martinez; Savio, Aleix Garcia, Ivan Martin, Herrera; Tsigankov, Stuani. All. Michel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.